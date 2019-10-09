Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– На Советскую вернут брусчатку. А что с вырубкой деревьев? Результаты внепланового рейда по одной из главных улиц города.
– В Севастополе устанавливают камеры фиксации нарушений, которые вычисляют среднюю скорость движения. Где они уже работают?
– Московские хирурги проводят мастер-классы для севастопольских врачей. Какое оборудование будет помогать медикам проводить сложнейшие операции?
– Битва роботов, виртуальная реальность и полет на штурмовике. «Технофест» проходит в Севастополе. А какие проекты могут пригодиться в обычной жизни города?
Источник: Вести.Севастополь