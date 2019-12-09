Вести Севастополь 9.12.2019. Выпуск 11:25

-Пополнение севастопольской роты военной полиции. Почему военнослужащие приняли присягу у стен Владимирского собора?

– Реализовать творческие амбиции и воплотить кулинарные мечты. Севастопольскому колледжу сервиса – 70 лет!

– По улице Советской снова будет ходить автобус. Как изменится транспортная схема на Центральном холме?

– По факту исчезновения севастопольского подростка возбуждено уголовное дело. Ивана Бебешко ищут уже две недели.

В Севастополе прошел турнир по универсальному бою в память о погибшем ополченце Ростиславе Лазаренко 8 декабря в Севастополе, в СК «Муссон», состоялся первый открытый турнир по универсальному бою, посвящённый памяти ополченца, погибшего на Донбассе, Ростислава …



В Севастополе мошенники действуют под видом сотрудников службы безопасности банка В современной жизни использование банковских карт считается наиболее удобным для хранения денежных средств и проведения всевозможных расчётных операций. Однако наряду …



Вести Севастополь 9.12.2019. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – По факту исчезновения севастопольского подростка возбуждено уголовное дело. Ивана Бебешко ищут уже две недели. – По …



Старинную книгу и револьверы пытались провезти через границу с Крымом жители Украины В пункте пропуска «Джанкой» крымские таможенники изъяли несколько предметов, представляющих культурную ценность, которые нельзя провозить через границу без декларирования, сообщает …

