Вести Севастополь 9.12.2019. Выпуск 11:25

9 декабря 2019     11
Вести Севастополь 9.12.2019

Главные темы выпуска:

– По факту исчезновения севастопольского подростка возбуждено уголовное дело. Ивана Бебешко ищут уже две недели.

– По улице Советской снова будет ходить автобус. Как изменится транспортная схема на Центральном холме?

– Реализовать творческие амбиции и воплотить кулинарные мечты. Севастопольскому колледжу сервиса – 70 лет!

-Пополнение севастопольской роты военной полиции. Почему военнослужащие приняли присягу у стен Владимирского собора?

– Нашествие медуз. Балаклавскую бухту заполнили тысячи аурелий.

Источник: Вести.Севастополь

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