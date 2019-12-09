Вести Севастополь 9.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– По факту исчезновения севастопольского подростка возбуждено уголовное дело. Ивана Бебешко ищут уже две недели.
– По улице Советской снова будет ходить автобус. Как изменится транспортная схема на Центральном холме?
– Реализовать творческие амбиции и воплотить кулинарные мечты. Севастопольскому колледжу сервиса – 70 лет!
-Пополнение севастопольской роты военной полиции. Почему военнослужащие приняли присягу у стен Владимирского собора?
– Нашествие медуз. Балаклавскую бухту заполнили тысячи аурелий.
Источник: Вести.Севастополь