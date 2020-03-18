Ветеранам боевых действий вернут надбавки к пенсии

Военнослужащим, участвовавшим в составе Черноморского флота СССР в боевых действиях, Президент пообещал вернуть надбавки к пенсии.

Бывшим военным, получившим звание «Участник боевых действий» и соответствующий нагрудный знак, после воссоединения Севастополя и Крыма с Российской Федерацией перестали выплачивать надбавки к пенсии. При обращении ветеранов выяснилось, что Минобороны не передан список кораблей, экипажи которых принимали участие в военных операциях в «дружественных СССР республиках». Об этом рассказал помощник военного комиссара Севастополя. Он уточнил, что все военные пенсионеры, обратившиеся в суд были восстановлены в правах, но некоторые не хотят подавать в суд на государство. Президент России пообещал решить эту проблему.

«Возникли сомнения по поводу того, принимали ли все эти ветераны непосредственное участие в боевых действиях, то есть можно было быть на корабле, но участие в боевых действиях не принимать», – предположил Владимир Путин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь