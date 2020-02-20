Ветеранам Севастополя вручили юбилейные медали «75 лет Победы»

20 февраля 2020     19
Ветеранам Севастополя вручили юбилейные медали «75 лет Победы»

Севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны сегодня торжественно вручили медали в честь 75-летия Великой Победы. На праздничный концерт пришли больше двадцати жителей города, в годы войны защищавших страну.

На сцену их не вызывали – поздравляющие сами спускались в зал. Ветераны отметили, что место встречи – Матросский клуб, было выбрано удачно.

«Построили его ещё в 1954 году к 100-летию первой обороны Севастополя. Я по своей военной профессии – политработник. Закончил пехотное училище в 1944 году. Шла война. Призывался я в армию, когда кончилась Сталинградская битва, а Курская ещё не началась», – рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Галкин.

Подарки и грамоты вручили от Совета Федерации, Законодательного собрания Севастополя и правительства региона. Многие ветераны, несмотря на возраст, медали предпочли получить стоя.

«Даже сегодня мне полчаса перед нашим концертом удалось пообщаться с ветеранами. Оптимизм, желание продолжать работать, желание служить нашему городу, будущим поколениям. Оно, конечно же, вызывает огромное восхищение», – поделился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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