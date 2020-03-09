Ветерану Великой Отечественной Евдокии Смирновой исполнилось 90 лет

9 марта 2020     26
Ветерану Великой Отечественной Евдокии Смирновой исполнилось 90 лет

8 марта 90 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны – труженице тыла Евдокии Смирновой. Ее лично поздравил с юбилеем врио губернатора города Михаил Развожаев.

Он вручил женщине юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и передал поздравление с днём рождения от президента Путина.

В годы войны Евдокия Ивановна трудилась в колхозе в Кировоградской области, а в 1955 году переехала в Севастополь и много лет работала главным инженером на швейной фабрике им. Н. Ониловой. Вместе с мужем, ветераном войны Игорем Федоровичем она воспитала двух детей: дочь Юлию и сына Андрея.

Дети Евдокии Ивановны рассказали главе города, какие проблемы в плане благоустройства есть на улице Володарского, где живут ветераны войны. 

«Сегодня вместе с этой дружной семьей выпил кофе с вкусным тортом, а затем прогулялся по улице Володарского, что называется на месте разбирался с жалобами жителей. Игорь Федорович показал, где нужно сделать теплоизоляцию труб, чтобы выглядели эстетичнее. Говорит: большое начальство обычно на машинах ездит, а надо больше ногами ходить, и тут я с ним полностью согласен. Юля и Андрей показали деревья, которые нависают над дорогой и давно нуждаются в обрезке. Пользуясь случаем, по обоим вопросам передаю «привет» УК «Центр», – написал на своей странице в Инстаграме Михаил Развожаев после визита к Евдокии Ивановне.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь

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