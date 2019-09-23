Ветерану Великой Отечественной Константину Кржеминскому исполнился 91 год

Сегодня Константин Петрович Кржеминский, заместитель председателя Севастопольского регионального отделения Российского союза ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны отмечает день рождения: ему исполнился 91 год. От имени правительства города его поздравил и.о. директора департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов, а от законодательной ветви власти – лично председатель ЗАКСа Владимир Немцев.

Война застала Константина Кржеминского в родной Одессе. Он выжил и решил посвятить жизнь службе родине в войсках ПВО. Он окончил на отлично сначала артиллерийское училище, а затем академию. Прошел все должности в войсках ПВО: от командира батареи до начальника штаба бригады, изучил все виды радиотехнического вооружения. А завершил службу в Севастополе, в Крымской дивизии ПВО в звании полковника. Сегодня Константин Петрович проводит огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и занимается ветеранским движением.

Именно по его инициативе в школе №43 был создан музей войск ПВО страны. При непосредственном участии Константина Петровича такие музеи, посвященные известным военачальникам и заслуженным людям страны, появились во многих школах города.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь