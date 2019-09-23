Ветерану Великой Отечественной Константину Кржеминскому исполнился 91 год

23 сентября 2019     13
Ветерану Великой Отечественной Константину Кржеминскому исполнился 91 год

Сегодня Константин Петрович Кржеминский, заместитель председателя Севастопольского регионального отделения Российского союза ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны отмечает день рождения: ему исполнился 91 год. От имени правительства города его поздравил и.о. директора департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов, а от законодательной ветви власти – лично председатель ЗАКСа Владимир Немцев.

Война застала Константина Кржеминского в родной Одессе. Он выжил и решил посвятить жизнь службе родине в войсках ПВО. Он окончил на отлично сначала артиллерийское училище, а затем академию. Прошел все должности в войсках ПВО: от командира батареи до начальника штаба бригады, изучил все виды радиотехнического вооружения. А завершил службу в Севастополе, в Крымской дивизии ПВО в звании полковника. Сегодня Константин Петрович проводит огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и занимается ветеранским движением.

Именно по его инициативе в школе №43 был создан музей войск ПВО страны. При непосредственном участии Константина Петровича такие музеи, посвященные известным военачальникам и заслуженным людям страны, появились во многих школах города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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