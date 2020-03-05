Ветераны ВДВ рассказали о войне севастопольским школьникам

В России продолжают вспоминать, как двадцать лет назад шестая рота 76-й гвардейской Псковской дивизии вступила в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом противника в Аргунском ущелье.

90 десантников, больше двух тысяч террористов и несданная высота. Живыми оттуда вернулись только шесть российских солдат.

О трагедии, которая вошла в историю как «Бой у высоты 776», севастопольские ветераны Воздушно-десантных войск пришли поговорить со школьниками. Андрей Сушков был участником боевых действий на Северном Кавказе.

«Мы встречались с детьми, с учениками местных школ для того, чтобы вспомнить подвиг шестой роты, которая погибла при выполнении своей задачи, при выполнении своего долга. Героически погибла! И это и является таким широким и массовым примером героизма наших солдат, героизма и любви к Родине!», – говорит ветеран боевых действий на Северном Кавказе Андрей Сушков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь