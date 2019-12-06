Ветераны МЧС создают собственную общественную организацию

6 декабря 2019     28
Ветераны МЧС создают собственную общественную организацию

МЧС России создает общероссийскую общественную организацию ветеранов органов управления по делам ГО, ЧС и пожарной охраны. Накануне в Москве состоялся Учредительный съезд под руководством министра, генерал-полковника Евгения Зиничева.

По видеосвязи в этом съезде участвовали ветераны МЧС Севастополя и руководство Главного управления МЧС по городу. В Севастополе будет создано региональное представительство, решается вопрос, кто его возглавит. Теперь новой общероссийской организации предстоит выстроить взаимодействия с регионами.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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