Ветераны смогут бесплатно ездить на поездах в Крым

В честь 75-летия Победы перевозчик объявил акцию, которая будет действовать с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут неограниченное количество раз получить бесплатные билеты на поезда до Севастополя и Симферополя.

«Гранд сервис экспресс» предоставит право бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в вагонах класса СВ и купейных вагонах», – приводит ТАСС информацию пресс-службы компании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь