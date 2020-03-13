Ветераны футбола встретятся на турнире «Крымская весна»

14 и 15 марта в Симферополе и Евпатории пройдет Открытый республиканский турнир «Крымская весна» среди команд ветеранских команд 35+ и 45+, сообщает пресс-служба КФС.

В субботу, 14 марта, в Евпатории в спорткомплексе «Арена-Крым» сыграют те, кто старше 35 лет. Матчи будут проходить в формате 11×11. В турнире участвуют 4 команды: «Ветеран» (Евпатория), «Орбита» (Красногвардейский район), КСХИ (Симферополь) и «Три штурма» (Красноперекопск).

В воскресенье, 15 марта, в Симферополе на поле СШОР по футболу встретятся игроки старше 45 лет. Формат — 8х8. На эти соревнования подали заявки шесть команд: «Спарта» (Феодосия), «Алустон» (Алушта), «Таврида» (Белогорск), «Темп» (Ленинский район), «Ялос» (Ялта) и «Сурож» (Судак).

В этот же день в Евпатории в формате 8х8 сыграют еще 6 ветеранских команд: «Колос-Энергия» (Симферопольский район), «Химик» (Саки), «Черноморец» (Черноморское), «Авангард» (Джанкой), «Первомаец» (Первомайское) и «Ветеран» (Раздольное).

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь