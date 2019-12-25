Ветеран с перрона вокзала Севастополя отправился на могилу однополчан на Красной горке

С особым трепетом на перроне севастопольского вокзала ждали самого старшего пассажира поезда Петербург – Севастополь, 97-летнего Александра Попова.

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Ради этого мига Александр Петрович Попов не спал до двух часов ночи. Участник освобождения Кубани, Керчи, Севастополя мечтал увидеть Крымский мост. И вот он, командир Т-34, въезжает на полуостров в вагоне поезда. Пять часов сна, и снова подъём, ведь перед прибытием в город-герой нужно успеть побриться и надеть парадную форму.

Сразу с перрона он отправляется на Красную горку. Под этим танком братская могила 24 танкистов его полка.

«Здесь ходила легенда, что этих людей здесь нет. Нет! Останки 24 человек здесь! Сами мы их хоронили, сами, стандартных гробов не было, поэтому в снарядных ящиках», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов.

На плите фамилии тех, кто не дожил до освобождения Севастополя всего день, и тех, кто погиб 12 мая на Херсонесе при взятии в плен оставшихся немецких частей. Александр Петрович помнит каждого, а на вопрос что помогло выжить ему самому, отвечает по-философски: «Если присутствует страх, ты уже не боеспособный, ну, а осторожность – естественное дело, не только человек, любое насекомое борется за жизнь».

Но однажды он всё-таки дал механику приказ – выдернуть чеку из гранаты и держать её в руках. Было это в море. Туда красноармейцы попали, когда их танк вышел из строя на территории врага, а на берегу нашёлся дубовый чан с заброшенного рыбзавода. На нём решено было передвигаться вплавь.

Чем кончилась эта история, Александр Петрович расскажет на встрече с севастопольцами на 35-й батарее. Оказывается, на восьмые сутки пребывания в бочке его экипаж заметил сторожевой катер. Сначала на судне думали, что это немцы, а когда увидели – свои, подняли на борт. Сегодня фронтовые рассказы воспринимаются севастопольцами, как подарок. Ответный сюрприз – предложение ветерану прокатиться на ГАЗ М-1.

На вопрос корреспондента «Вести – Севастополь»: «Александр Петрович, эта «Эмка», выпуска 1940 года, что Вы чувствуете сейчас? Танкист Попов ответит: «Ну что, машина как машина, хорошо сделанная».

В завершении встречи ветеран пошутит, что обещает, как и эта машина, подольше оставаться на ходу, и уже завтра танкист Попов будет держать путь на Керчь, где он планирует осуществить ещё одну мечту – проехать по автомобильной части Крымского моста.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь