Ветер продолжит приносить на Крымский полуостров прохладу

В воскресенье в Крыму и Севастополе температура воздуха продолжит понижаться. Ветер будет умеренным, но сохранит северо-западное направление. Возможны дожди с грозами.

Температура воздуха ночью будет 9-14°, на побережье и в горах – 15…20°; днем – в пределах 21-26 градусов тепла. Такой прогноз 29 июня сделали специалисты Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот со следующей недели столбики термометров днём вновь начнут показывать выше 30-ти. Влияние на погоду окажет субтропический Азорский антициклон. Минимальная температура составит 15 градусов, а максимальная +33.

Источник: Вести.Севастополь