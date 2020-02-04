Вечером 4 февраля центр Севастополя останется без воды

4 февраля 2020     25
Вечером 4 февраля центр Севастополя останется без воды

Для проведения работ по переключению водовода диаметром 400 миллиметров, будет ограничено водоснабжение десятков улиц города.

По сведениям ГУПС «Водоканал», с 22:00 4 февраля, ориентировочно, до 08:00 5 февраля не будет воды по адресам:

ул. Гоголя; ул. Кожанова; ул. Я. Гамарника; ул. Льва Толстого; ул. 5-я Бастионная; ул. 6-я Бастионная; ул. Пирогова; ул. Шварца; ул. Рябова; ул. Руднева; ул. Киевская; ул. Гидрографическая; ул. Дальняя; ул. Балканская; ул. Феодосийская; ул. Харьковская; ул. Вакуленчука; ул. Токарева; ул. Отрадная; Фиолентовское шоссе, 1-6; ул. Саперная; бухта Стрелецкая; ул. Пионерская; ул. Красивая; ул. Трудовая; ул. Муссонная; ул. Карантинная; ул. Коралловая; ул. Катерная; ул. Университетская; ул. Киянченко; ул. Ректорская; ул. Фурманова; ул. Меньшикова; ул. Херсонская; ул. Репина; ул. Капитанская; пр. Гагарина; ул. Частника; ул. Ерошенко; ул. Демидова; гора Матюшенко; ул. П. Дыбенко; ул. Костомаровская; ул. Ефремова; ул. Батумская; ул. Героев Подводников, пл. Восставших; ул. Надежды Островской; ул. Генерала Петрова; ул. Дмитрия Ульянова; ул. Керченская; ул. Шостака; ул. Одесская; ул. Древняя; ул. Новороссийская; ул. Пожарова; ул. Адмирала Владимирского; ул. Железнякова; ул. Щербака;ул. Корсунская; ул. Адмирала Октябрьского, 12-20, 17-21; хутор Отрадный.

Источник: Вести.Севастополь

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Вечером 4 февраля центр Севастополя останется без воды

Для проведения работ по переключению водовода диаметром 400 миллиметров, будет ограничено водоснабжение десятков улиц города. По сведениям ГУПС «Водоканал», с 22:00 …



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