Взрывотехники вывезли с Херсонеса два взрывоопасных предмета времен ВОВ

4 февраля 2019     95
Взрывотехники вывезли с Херсонеса два взрывоопасных предмета времен ВОВ

С территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» 31 января специалисты вывезли два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

«Смотрители службы безопасности музея-заповедника во время планового осмотра территории в 11:17 обнаружили предметы, которые не смогли точно идентифицировать. Согласно инструкции, разработанной в соответствии с планом мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, были оповещены службы 101, 102, управление ФСБ России в г. Севастополе. Сотрудники службы безопасности музея огородили место находки лентами и ограничили проход посетителей через этот участок», — пояснил заместитель директора Херсонесского музея по административно-хозяйственной части Алексей Наумов.

Около 14:00 специалисты взрывотехники вывезли с территории музея-заповедника два взрывоопасных предмета. Территория безопасна, как и ранее, для посещения.

Алексей Наумов уточнил, что пронос боеприпасов сторонними людьми на территорию музея-заповедника исключён. Во время Великой Отечественной Войны в этих местах велись сражения, а потому снаряды могли лежать все эти годы в земле и «раскрыться» только сейчас.

Херсонесcкий музей работал в обычном режиме, только огороженная территория с найденными предметами была под охраной службы безопасности музея.




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