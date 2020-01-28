Взял позвонить и убежал с телефоном: полицейские задержали подозреваемого в грабеже

28 января 2020     14
Взял позвонить и убежал с телефоном: полицейские задержали подозреваемого в грабеже

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением о похищении смартфона.

На улице к нему подошёл незнакомец и попросил мобильный телефон – ему нужно было срочно позвонить. Как только смартфон оказался у него в руках, он тут же скрылся, молодому человеку догнать его не удалось.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил. На него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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