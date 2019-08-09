Видеообращение: Швеция запретила «Secret Service» выступить в России

Шведская группа принесла извинения поклонникам за то, что не сможет выступить на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.
Ранее приезд легендарной группы анонсировали организаторы концерта. Видеообращение с объяснением причин своего отсутствия европейские музыканты направили идеологу, автору и ведущему шоу Александру Залдостанову (Хирургу).
«Привет! Мы «Secret Service». Мы всегда хотим играть для фанатов по всему миру.
Но в этот раз в прекрасном Севастополе 11 августа это будет невозможно для нас.
Шведское правительство сказало «нет» из-за сегодняшней политической ситуации.
Мы очень-очень сожалеем, и надеемся, и верим, что всё изменится, и мы снова скоро увидимся.
Наслаждайтесь и мира вам!»
Байк-шоу «Тень Вавилона» пройдёт в Севастополе 11-12 августа. Программу вы можете найти здесь
Источник: Вести.Севастополь