Видеообращение: Швеция запретила «Secret Service» выступить в России

9 августа 2019     22
Видеообращение: Швеция запретила «Secret Service» выступить в России

Шведская группа принесла извинения поклонникам за то, что не сможет выступить на байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.

Ранее приезд легендарной группы анонсировали организаторы концерта. Видеообращение с объяснением причин своего отсутствия европейские музыканты направили идеологу, автору и ведущему шоу Александру Залдостанову (Хирургу).

«Привет! Мы «Secret Service». Мы всегда хотим играть для фанатов по всему миру.

Но в этот раз в прекрасном Севастополе 11 августа это будет невозможно для нас.  

Шведское правительство сказало «нет» из-за сегодняшней политической ситуации.

Мы очень-очень сожалеем, и надеемся, и верим, что всё изменится, и мы снова скоро увидимся.

Наслаждайтесь и мира вам!»

Байк-шоу «Тень Вавилона» пройдёт в Севастополе 11-12 августа. Программу вы можете найти здесь

Источник: Вести.Севастополь

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