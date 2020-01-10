Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины

10 января 2020     1
Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом в Севастополь верховного главнокомандующего Владимира Путина. Эта поездка на «временно оккупированный полуостров» не была согласована с правительством Украины.

9 января Путин наблюдал в Черном море с борта корабля «Маршал Устинов» за учениями Черноморского и Северного флотов. Корабли выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами “Калибр” и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой “Кинжал”, а потом в Севастополе президент провел совещание по развитию ВМФ.

Учения Украина тоже считает незаконными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИДа соседней страны Екатерину Зеленко.

23 декабря на визит президента России в Крым для открытия ж/д сообщения через Крымский мост Украина отреагировала также: послала ноту протеста. В украинском МИДе считают, что с ними Путин должен согласовывать все свои поездки на полуостров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение
Крым и Армению может связать регулярное авиасообщение

Авиакомпания “Икар” получила разрешения и согласования от Росавиации на выполнение регулярных полетов между Симферополем и Ереваном. Рейсы могут появиться в …


Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины
Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом в Севастополь верховного главнокомандующего Владимира Путина. Эта поездка …


Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на острове Русский

На острове Русский во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме. Погиб один из жителей, сотрудники МЧС спасли 15 человек. Как …


ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

08:49 Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости © …


Белый дом оценил ограничение полномочий Трампа на ведение войны с Ираном
Белый дом оценил ограничение полномочий Трампа на ведение войны с Ираном

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли оценил одобренную Палатой представителей Конгресса США резолюцию, которая ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты