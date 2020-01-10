Визит Путина в Севастополь вызвал возмущение у МИДа Украины

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом в Севастополь верховного главнокомандующего Владимира Путина. Эта поездка на «временно оккупированный полуостров» не была согласована с правительством Украины.

9 января Путин наблюдал в Черном море с борта корабля «Маршал Устинов» за учениями Черноморского и Северного флотов. Корабли выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами “Калибр” и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой “Кинжал”, а потом в Севастополе президент провел совещание по развитию ВМФ.

Учения Украина тоже считает незаконными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИДа соседней страны Екатерину Зеленко.

23 декабря на визит президента России в Крым для открытия ж/д сообщения через Крымский мост Украина отреагировала также: послала ноту протеста. В украинском МИДе считают, что с ними Путин должен согласовывать все свои поездки на полуостров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь