Виктор Золотов проверил готовность подразделений Росгвардии, охраняющих Крымский мост

Глава Росгвардии проинспектировал морские подразделения ведомства, охраняющие акваторию Керченского пролива.
«Бригада выступает ключевым звеном в формируемой системе обеспечения безопасности Крымского моста, который стал самым крупномасштабным инфраструктурным проектом, реализованным за последние годы», – цитирует ТАСС Валерия Золотова.
По его словам, схему защиты объектов совместно разрабатывают федеральные власти, руководство Республики Крым и Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Instagram Сергея Аксёнова
Источник: Вести.Севастополь