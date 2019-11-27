Виктор Золотов проверил готовность подразделений Росгвардии, охраняющих Крымский мост

По его словам, схему защиты объектов совместно разрабатывают федеральные власти, руководство Республики Крым и Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бригада выступает ключевым звеном в формируемой системе обеспечения безопасности Крымского моста, который стал самым крупномасштабным инфраструктурным проектом, реализованным за последние годы», – цитирует ТАСС Валерия Золотова.

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Вести Севастополь 27.11.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – В Парке Победы вновь заработали фонтаны. Но почему перед началом зимы? – Будущее Туристского пруда в …

