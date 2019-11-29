Виктор Кот покинул пост председателя Севастопольского морского собрания

В день последнего боя парусных флотов – Синопского сражения, Севастопольское морское собрание отмечает годовщину своего основания. Общественная организация хранит традиции русских моряков, занимается патриотическим воспитанием. Праздничную дату в Севастополе встречают концертом артистов Мариинского и Михайловского театров под руководством заслуженного артиста России Владимира Самсонова.

«Надеюсь, это послужит ещё новым импульсом и толчком для дальнейших успехов в деле возрождения славы и морских традиций флота России и воспитания подрастающего поколения», – основатель Севастопольского морского собрания Виктор Кот.

Пост главы общественной организации он занимал с февраля 2011 года. Теперь морское собрание возглавит контр-адмирал Андрей Шишкин.

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