«Винная дорога Крыма» – крымские виноделы представили новый туристический маршрут

В Москве, в ресторане «Ruski» состоялась презентация нового туристического маршрута «Винная дорога Крыма», в которой приняли участие представители ведущих винодельческих хозяйств полуострова: «Золотая Балка», «Массандра», «Alma Valley» и «Солнечная долина».

Новый туристический маршрут был представлен Министерством курортов и туризма Республики Крым на эногастрономическом тематическом вечере «Крым: путешествия со вкусом!» в самом высоком ресторане Европы «Ruski», расположенном на 85 этаже в башне Око в Московском международном деловом центре «Москва-Сити».

На ужине в честь презентации Винной дороги собрались: представители органов законодательной и исполнительной власти в сфере туризма, туристических операторов, ассоциаций, ресторанов, торговых сетей и федеральных СМИ.

Открыл вечер министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Он познакомил присутствующих с туристическим маршрутом «Винная дорога Крыма» и винодельческими хозяйствами – участниками проекта. Министр сообщил, что вечер «Крым: путешествия со вкусом!» открывает серию мероприятий, посвященных 5-летию воссоединения Крыма и России.

Шеф-повар ресторана Ruski Александр Волков-Медведев и шеф-повар крымского ресторана «Золотая Балка» Николай Чернов подготовили для гостей совместный эногастрономический сет на основе крымских продуктов, который был специально разработан для сопровождения крымских вин. Представители винодельческих хозяйств полуострова провели для гостей дегустации своих лучших вин. Изысканные пары крымских напитков и авторских блюд в современном исполнении были очень высоко оценены всеми гостями.

Проведение подобных мероприятий привлекает внимание к уникальному потенциалу полуострова как колыбели отечественного виноделия, способствует формированию позитивного имиджа Крыма, раскрывает преимущества полуострова в создании винных туристических маршрутов и содействует узнаванию потребителями продукции крымских производителей.