"Винная дорога Севастополя" приняла первых туристов

Что предлагают желающим окунуться в историю виноградарства участники проекта “Терруар Севастополь”, почему на виноградниках высаживают кусты роз, и чем наш город интересен иностранным агрономам?

В вине, как в музыке, свои ноты. Раскрыть их диапазон в полной мере – задача организаторов фестиваля «PRIMER WINE DAY». Впервые он проходит в формате представления новых сортов вин. Некоторых ещё нет в продаже: они выпущены в ограниченной серии.

«Некоторые виноделы привезли свои вина, налив из бочки, и презентуют тот продукт, который ещё только эволюционирует», – говорит Андрюс Эдмундо Юцис, директор Ассоциации виноградарей и виноделов “Севастополь”.

Виноделы делятся с гостями фестиваля гастрономическими секретами. Они не советуют пить молодые красные вина, а с белыми всё наоборот. Потому что яркость их аромата со временем улетучивается.

Завершился фестиваль пресс-конференцией. На повестке дня вопросы импортозамещения и популяризации вина с защищённым географическим указанием. Эту категорию продукт получает, если производится не из привозного виноматериала, а из винограда, выращенного в определённой местности.

«Логическая цель – разделить по вкусам, показать, как вино меняется от региона к региону. Если у вас есть один склон, и он разделён подводной рекой или по-разному падает солнечный свет, уже будет разное вино. В винодельческом мире это называется терруар», -рассказывает винодел Георгий Чичинадзе.

Какой он – терруар Севастополя? Ответить на этот вопрос решили организаторы одноимённого проекта. Они создали специальный сайт, где гости могут составить маршрут по винным хозяйствам полуострова. Обязательное требование к принимающей стороне – подготовка экскурсии в исторической плоскости. Пример советуют брать с усадьбы Перовских. Там уже много лет работает музей. Сама усадьба создана в 1834 году Николаем Перовским, губернатором Таврической губернии. Первые вина он выпустил в 1840 году, а в 1890-м хозяйство выкупил Фёдор Шталь.

В подвалах, построенных Шталем, до сих пор выдерживают вино, правда, теперь под контролем болгарского винодела Тодора Катсарова. В доме-музее гиды погружают гостей в атмосферу 19-го столетия. Между рядами винограда тогда выкладывались стены, они возвышались над землей примерно на 60 сантиметров. Днём камни нагревались, ночью остывали, и на них образовывалась влага, которая потом стекала в почву. По сути такая конструкция – прототип современной системы капельного орошения.

Тогда виноделие было органическим. В ХХI веке крымские виноделы возвращаются к опыту предков. В усадьбе Мангуп в начале каждого ряда винограда высажено по кусту роз. На них на две недели раньше, чем на лозе, можно заметить вредителей. Сейчас борьба идёт с жуком Алёнка мохнатая.

В эти виноградники теперь заглядывают не только агрономы, но и туристы. Хозяева винодельни возвели на своём участке гостевой дом. Строят мини-гостиницы и другие участники проекта “Терруар Севастополь”. Как принято у них говорить: “Лоза томится, виноград отдыхает”. И виноделы стремятся, чтобы в этом сезоне “отдохнуть” получилось не только у урожая, но и у гостей.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Михаил Шурмель, Андрей Асташев

Источник: Вести Севастополя