«Винные дороги Боспорского царства» презентуют на самой высокой смотровой площадке Европы

18 июля на 89 этаже башни «Федерация» в Москва-Сити пройдет презентация туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства».

Его представят «послы» проекта: герой России, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущая «Первого канала» Ирина Пудова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в России Олег Фирер, чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Гостей познакомят с винодельческими хозяйствами Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области – именно эти 4 региона входят в турмаршрут. Туроператоры уже включают поездки по «Винным дорогам Боспорского царства» в свои программы для частных и корпоративных клиентов, в том числе из зарубежных стран. Посетителям презентации расскажут историю возникновения виноделия на Юге России в античные времена.

Также там будет подписано соглашение о совместной реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» с Русским географическим обществом и ФГУП «Президент-Сервис» Управления делами Президента страны.

После чего гостей познакомят с фотовыставкой, посвященной античному наследию России. Организаторы турпроекта проводят ее вместе с журналом «National Geographic Россия».

И, конечно, презентация проекта не обойдется без дегустации продукции виноделов, которые уже участвуют в проекте «Винные дороги Боспорского царства».

Источник: Вести.Севастополь