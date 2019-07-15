«Винные дороги Боспорского царства» презентуют на самой высокой смотровой площадке Европы

15 июля 2019     23
«Винные дороги Боспорского царства» презентуют на самой высокой смотровой площадке Европы

18 июля на 89 этаже башни «Федерация» в Москва-Сити пройдет презентация туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства».  

Его представят «послы» проекта: герой России, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущая «Первого канала» Ирина Пудова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в России Олег Фирер, чемпион мира по боксу Костя Цзю. 

Гостей познакомят с винодельческими хозяйствами Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области – именно эти 4 региона входят в турмаршрут. Туроператоры уже включают поездки по «Винным дорогам Боспорского царства» в свои программы для частных и корпоративных клиентов, в том числе из зарубежных стран. Посетителям презентации расскажут историю возникновения виноделия на Юге России в античные времена. 

Также там будет подписано соглашение о совместной реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» с Русским географическим обществом и ФГУП «Президент-Сервис» Управления делами Президента страны. 

После чего гостей познакомят с фотовыставкой, посвященной античному наследию России. Организаторы турпроекта проводят ее вместе с журналом «National Geographic Россия». 

И, конечно, презентация проекта не обойдется без дегустации продукции виноделов, которые уже участвуют в проекте «Винные дороги Боспорского царства».

Источник: Вести.Севастополь

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