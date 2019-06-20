Виновник смертельной аварии получил 6 лет колонии

Виновник ДТП, в результате которого погибли два человека, проведёт 6 лет в колонии-поселении. Суд рассмотрел апелляцию по этому делу и оставил приговор без изменений, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда в четверг.
В августе 2016 года подсудимый выехал на встречную полосу на улицу Новикова в Балаклаве и столкнулся со встречным автомобилем, водитель и пассажир которого скончались на месте.
Виновник аварии не получил серьёзных повреждений и оставил место ДТП. Он не вызвал полицию или скорую помощь, и оставил пострадавших, один из которых на тот момент был еще жив.
«Подсудимый не признал вину и просил его оправдать», – говорится в сообщении.
После отбытия основного наказания подсудимый 3 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Он также выплатит близким погибших компенсацию морального вреда в размере более 3 миллионов рублей.
Фото: Автопартнер Крым
Источник: Вести.Севастополь
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