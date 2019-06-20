Виновник смертельной аварии получил 6 лет колонии

20 июня 2019     22
Виновник смертельной аварии получил 6 лет колонии

Виновник ДТП, в результате которого погибли два человека, проведёт 6 лет в колонии-поселении. Суд рассмотрел апелляцию по этому делу и оставил приговор без изменений, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда в четверг.

В августе 2016 года подсудимый выехал на встречную полосу на улицу Новикова в Балаклаве и столкнулся со встречным автомобилем, водитель и пассажир которого скончались на месте.

Виновник аварии не получил серьёзных повреждений и оставил место ДТП. Он не вызвал полицию или скорую помощь, и оставил пострадавших, один из которых на тот момент был еще жив.

«Подсудимый не признал вину и просил его оправдать», – говорится в сообщении.

После отбытия основного наказания подсудимый 3 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Он также выплатит близким погибших компенсацию морального вреда в размере более 3 миллионов рублей.

Фото: Автопартнер Крым

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

В Крыму потушили пожар площадью 8 гектаров
В Крыму потушили пожар площадью 8 гектаров

Сотрудники МЧС потушили пожар на поле пшеницы в районе села Островское, площадь которого составила 8 гектаров, сообщила пресс-служба ведомства по …


Американцы приедут в Крым в 2020 году
Американцы приедут в Крым в 2020 году

Крым собирается посетить американская бизнес-делегация. Представители деловых кругов США интересуются сразу несколькими направлениями для бизнеса на полуострове. Американцы приедут на …


Путин сказал, когда россиянам станет жить легче
Путин сказал, когда россиянам станет жить легче

Во время прямой линии российский лидер Владимир Путин подтвердил, что проблема роста доходов россиян существует. “О том, что стали зарабатывать меньше, говорят …


Виновник смертельной аварии получил 6 лет колонии
Виновник смертельной аварии получил 6 лет колонии

Виновник ДТП, в результате которого погибли два человека, проведёт 6 лет в колонии-поселении. Суд рассмотрел апелляцию по этому делу и …


Внимание! Квартирные жулики в Севастополе
Внимание! Квартирные жулики в Севастополе

О том, что в Севастополе активизировался новый вид мошенников, сообщил блогер Георгий Седельников. “Новый вид жуликов активизировался в Севастополе. Всё больше …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты