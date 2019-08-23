Виновница смертельного ДТП приговорена к двум годам колонии

В Севастополе суд приговорил женщину, которая водила в пьяном виде, к двум годам в колонии-поселении, сообщила пресс-служба Ленинского городского суда в пятницу.

В ноябре 2018 года на дороге Орловка-Бахчисарай произошло ДТП с участием подсудимой и водителя мопеда. В результате столкновения мужчина получил серьезные травмы от которых скончался в больнице.

Следствием установлено, что момент ДТП обвиняемая находилась в состоянии опьянения.

«У. признала вину частично, отрицая установленный следствием факт нахождения в состоянии опьянения в момент управления автомобилем, указав, что состояние опьянения было вызвано употреблением лекарственного препарата – корвалола», – говорится в сообщении.

Помимо двух лет в колонии поселении, суд также запретил женщине управлять транспортом в течении трех лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Источник: Вести.Севастополь