Виноделы Крыма готовы заменить импортные вина на официальных государственных приемах

С июля в России ограничиваются госзакупки импортного вина для государственных нужд. Но изменения не коснутся тех вин, что уже обращаются на рынке и их продают коммерческие организации торговли и общественного питания. Эксперты отрасли считают, что такое ограничение именно госзакупок импортных вин будет способствовать развитию и повышению имиджа отечественной винодельческой отрасли.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством алкоголя, ввозимого в Россию из Грузии.

“Мы легко компенсируем потерю грузинского вина, мы делаем прекрасные продукты. “, – цитирует ТАСС слова президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича.

Краснодарская “Фанагория”, например, производит вина из примерно того же сорта винограда, однако по вкусу они отличаются от грузинских – из-за того, что виноград созревает в других условиях. Качество может быть сопоставимым, но вкус все равно разный.

Также ТАСС приводит слова Янины Павленко, председателя совета саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма, генерального директора завода “Массандра”: на экспорт в Россию идет примерно треть от объема производящегося в Грузии вина. И хотя для российского рынка это количество незначительное, но тем не менее оно занимает свою нишу. Наиболее востребованы грузинские сухие и полусладкие вина. А крымским производителям есть, что предложить в этих категориях. За 5 месяцев 2019 года Грузия экспортировала 33,6 млн бутылок вина, из них 21 млн – в Россию – это данные Национального агентства вина Грузии.

Со своей продукцией крымские виноделы готовы занять место грузинских вин на полках сетевых магазинов (тем более что сейчас торговля через сети составляет 60-70% оборота) и на официальных государственных приемах. Однако для увеличения производства необходимо расширять территории виноградников и селекционировать отечественный посадочный материал.

“В Грузии 350 автохтонных сортов винограда, растущих только на определенной территории, используются технологии производства вин, которые не менялись с незапамятных времен. Многие грузинские вина являются по-настоящему уникальными. И их нельзя заменить другими – это как попытаться заменить елку сосной: вроде похожее, но совсем разное. Если грузинское вино уйдет с нашего рынка, просто потребитель останется без этого вина, будет выбирать что-то другое”, – это уже мнение севастопольского винодела Павла Швеца.

В любом случае вводимые ограничения в структуре госзакупок алкоголя и усиление контроля за качеством грузинских вин, идущих на экспорт, должно сыграть на руку виноделам юга России. В этом их мнения совпадают.

Источник: Вести.Севастополь