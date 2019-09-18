Виноделы Крыма получат федеральную поддержку

«Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов. Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям – получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России, – заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин. – Задача государства – поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе с помощью мер налоговой политики. Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами».

Сегодня Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, призванные поддержать российское виноделие.

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Виноделы Крыма получат федеральную поддержку Сегодня Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, призванные поддержать российское виноделие. «Законопроект даст …

