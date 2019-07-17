Виноделы прогнозируют увеличение экспорта российского вина

17 июля 2019     28
Виноделы прогнозируют увеличение экспорта российского вина

Экспорт российского вина в ближайшие 10 лет может увеличиться на 5% от общего объёма производства. Такой прогноз сделал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Сейчас за рубеж поставляется лишь 1% вина, изготовленного в России. Активно осваивать это направление, по данным Минсельхоза, в стране начали в 2015 году. В 2018-м экспортная выручка составила 7,5 млн. долларов.

Основным регионом-экспортером стал Краснодарский край. На его долю пришлось 58% всех поставок. За ним идут Крым – 20% и Севастополь – 7%. Основные рынки, на которые поставляются отечественные вина,-  Китай и Казахстан. Среди других покупателей глава Союза виноградарей и виноделов называет Украину.

Источник: Вести.Севастополь

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