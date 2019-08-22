Виноделы Севастополя тестируют зарубежную технику для механизированного сбора винограда

В Балаклаве представили образцы техники для виноградарства, созданные ведущими мировыми производителями. Севастопольские аграрии тут же их протестировали на собственных полях и задумались о приобретении.

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Больше тысячи гектаров – площадь виноградников “Золотой Балки”. В этом году, как и раньше, урожай с них собирают вручную. Но уже готовятся к следующему сезону, чтобы перейти на механизированный труд.

Виноград проходит 5 ступеней очистки. На выходе получается чистая ягода без примесей, листьев и гребней. Лоза остается нетронутой. Но главное – скорость сбора урожая. По сравнению с ручной, она увеличивается в разы.

При этом уровень и качество механизированного сбора винограда не уступает ручному. Немецкий комбайн также проходит по рядам, но сразу отделяет ягоды от грозди. Повлияет ли это на характер вина, станет понятно осенью.

«Виноделы сегодня этот виноград соберут отдельно, переработают отдельно, сделают отдельное вино. И мы уже, конечно, по итогу посмотрим, какое получилось вино после ручного сбора или после комбайна. Тогда можно будет делать окончательные выводы о качестве», – говорит Елена Костенко, директор агрофирмы “Золотая балка”.

И если предприятие решит вложить деньги в новую технику, правительство Севастополя готово оказать финансовую поддержку. Департамент сельского хозяйства ежегодно возмещает аграриям часть понесенных затрат.

«У нас в этом году было выделено 13 миллионов рублей на компенсацию расходов по покупке сельхозтехники. Мы компенсируем до 50% стоимости», – сообщил руководитель департамента сельского хозяйства г. Севастополя Дмитрий Чумаков.

С учетом стратегии развития агрофирмы до 2025 года финансовая помощь еще понадобится. В планах предприятия – полностью обновить старые виноградники. Для этого необходимо приобрести несколько современных специализированных машин. Образцы, сделанные ведущими мировыми производителями, привезли в Балаклаву из Краснодарского края.

«Мы здесь осуществляем демонстрационный показ комбайна, чеканочной машины и культиватора, – рассказывает Дмитрий Годовников, руководитель компании-поставщика техники. – Кроме этого, на стенде можно посмотреть и другие машины для ухода за виноградной лозой».

Преимуществ у импортной техники достаточно. Но подходит она для работы только с техническими сортами. Виноград для элитных вин, как и прежде, будут собирать вручную.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь