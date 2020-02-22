Вице-адмирал Валерий Куликов поздравил с Днём Защитника Отечества севастопольцев

С Днём Защитника Отечества всех черноморцев поздравил член Совета Федерации Федерального Собрания, вице-адмирал Валерий Куликов.

Он пожелал всем крепкого здоровья, несгибаемой воли, надёжного тыла. Необходимо укреплять память об подвигах российских воинов, добавил Валерий Куликов.

«Этот праздник вобрал в себя славные боевые и трудовые традиции нашего народа. Олицетворяет мужество и доблесть российского воинства. Он объединяет все поколения граждан нашей страны и бережно хранит память о ратных подвигах наших отцов и дедов», – подчеркнул он.

Особенные слова поздравлений сенатор посвятил тем, кто несёт воинскую службу в Сирии:

«Сегодня особые слова благодарности хочу адресовать морякам-черноморцам, выполняющим свои задачи в Сирии, всем, кто в этот праздничный день несёт вахту и находится на боевом дежурстве. Мы отдаём дань уважения всем, то бережёт покой нашей страны, всегда готов стать на защиту её свободы и независимости. Этот день всегда был особым для всех жителей нашего города. Города – воина! Города – героя!».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь