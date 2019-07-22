Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев ушел в отставку

Илья Пономарёв написал заявление об уходе. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня подтвердил эту отставку.

Структуры в правительстве, которые ранее курировал Илья Пономарёв, Развожаев, будет контролировать сам: «В пятницу я попросил уйти Илью Пономарева в досрочную отставку до формирования правительства, поэтому пока подведомственные департаменты Илье Вячеславовичу замыкаются лично на мне. Все лично буду согласовывать».

Это первое кадровое решение нового руководителя города.

В правительстве Севастополя Илья Пономарёв отвечал за бюджет, проектную и инвестиционную деятельность, а также контролировал выполнение федеральных целевых программ. В правительстве города он проработал почти 3 года: его назначили заместителем губернатора в сентябре 2016-го.

Как и бывший губернатор города Дмитрий Овсянников, Илья Пономарев родом из Удмуртии. В 1999 г. окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Менеджмент». Начинал карьеру в «Ижмашбанке». С 2000 по 2002 гг. был старшим помощником в Аппарате Главного федерального инспектора по Удмуртии. Потом снова вернулся в бизнес. В феврале 2016 года он возглавил Агентство инвестиционного развития республики. А в конце лета Дмитрий Овсянников пригласил Пономарева в свою команду в Севастополь.

Сегодня у Ильи Вячеславовича день рождения, ему исполняется 42 года.

Источник: Вести.Севастополь