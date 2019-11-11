Вице-губернатор Севастополя сообщил, когда откроют парк Учкуевка

Работы в парке Учкуевка практически завершены.
Осталось высадить порядка 600 деревьев. Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. По его словам, сейчас идёт работа по подключению освещения, подготовка документации. Открыть парк Базаров предложил ближе к Новому году, когда высадят все деревья и можно будет нарядить ёлку.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
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