Вице-губернатор Севастополя сообщил, когда откроют парк Учкуевка

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство, использующееся в западных странах, кратом может повреждать печень. К такому выводу пришли ученые из …

Село Мусорка в Самарской области включили в тройку населенных пунктов в России с самыми веселыми названиями. Рейтинг составлен по результатам …