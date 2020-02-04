Вице-премьер правительства РФ в ближайшее время посетит Севастополь

4 февраля 2020     17
Вице-премьер правительства РФ в ближайшее время посетит Севастополь

Об этом он рассказал на встрече с врио губернатора Михаилом Развожаевым.

Во вторник, 4 февраля, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

«Проговорили проблемные вопросы по реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития в Севастополе. Дал поручение проработать их Главгосэкспертизе и Минстрою», – написал Марат Хуснуллин в Instagram.

Он уточнил, что в ближайшее время планирует приехать в Севастополь, чтобы провести совещание по вопросам реализации федеральной целевой программы и национальных проектов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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