Владелец парка «Тайган» готов отдать 30 медведей «в добрые руки»

Соответствующее обращение Олег Зубков разместил на своих страницах в социальных сетях.

Владелец парков «Тайган» и «Сказка» жалуется на то, что 3 декабря суд будет принимать решение о приостановке на 90 дней работы парка львов. По его словам, содержать животных ему позволяют только доходы от продажи входных билетов. Зубков поясняет, что в случае приостановки работы парка «Тайган» ему придётся «оптимизировать» численность медведей с 39 до девяти.

Он предлагает всем желающим, которые имеют разрешение на содержание хищников, взять лишних медведей из «коллекции» себе. В противном случае, через месяц они будут уничтожены. Также он сообщил, что планирует передать часть львов и тигров в зоопарки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь