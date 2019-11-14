Владелец парка «Тайган» готов отдать 30 медведей «в добрые руки»

14 ноября 2019     13
Владелец парка «Тайган» готов отдать 30 медведей «в добрые руки»

Соответствующее обращение Олег Зубков разместил на своих страницах в социальных сетях.

Владелец парков «Тайган» и «Сказка» жалуется на то, что 3 декабря суд будет принимать решение о приостановке на 90 дней работы парка львов. По его словам, содержать животных ему позволяют только доходы от продажи входных билетов. Зубков поясняет, что в случае приостановки работы парка «Тайган» ему придётся «оптимизировать» численность медведей с 39 до девяти.

Он предлагает всем желающим, которые имеют разрешение на содержание хищников, взять лишних медведей из «коллекции» себе. В противном случае, через месяц они будут уничтожены. Также он сообщил, что планирует передать часть львов и тигров в зоопарки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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