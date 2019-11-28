Владелец парков «Сказка» и «Тайган» скрыл 20 млн рублей от налоговой

28 ноября 2019     14
Владелец парков «Сказка» и «Тайган» скрыл 20 млн рублей от налоговой

Проверка налоговой службы показала, что только в июле 2019 года Олег Зубков скрыл 20 миллион рублей выручки.

Глава Крыма Сергей Аксёнов и министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин обсудили ситуацию вокруг парков «Сказка» и «Тайган». Текст беседы опубликован на сайте главы РК.

«Только в июле 2019 года скрыл выручки на 20 миллионов рублей. Это по 500 тысяч рублей в день минимум. Понятно, дома в Португалии надо строить, но не забывайте платить налоги», – отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, Зубков намеренно распространяет недостоверную информацию о происходящем в парке и действиях властей.

В качестве примера глава республики привёл сообщение о том, что «камушек со скульптуры там свалился какому-то мальчику на ножку. Ничего страшного». Аксёнов уточнил, что незакреплённая конструкция в парке раздробила ребёнку три пальца, которые врачам пришлось ампутировать. Он отметил, что у властей нет задачи закрыть «Тайган» и «Сказку». В любом случае, животные, проживающие в парках не должны пострадать, а ситуация с их содержанием и документами должна быть приведена в соответствие с действующим законодательством.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Симферополе состоялся X Международный Арт-Фестиваль-Конкурс хореографических коллективов
В Симферополе состоялся X Международный Арт-Фестиваль-Конкурс хореографических коллективов

23 и 24 ноября в Симферополе состоялся X Международный Арт-Фестиваль-Конкурс хореографических коллективов «Кубок ассоциации» «Турнир трех Гран-при». Более 350 номеров …


В Севастополе изъяли самосвал с которого ссыпали мусор в неположенном месте
В Севастополе изъяли самосвал с которого ссыпали мусор в неположенном месте

Во время совместного рейда, сотрудники Севприроднадзора, природоохранной прокуратуры и ГИБДД зафиксировали факт несанкционированного сброса мусора. В районе карьера в Инкермане, …


Владелец парков «Сказка» и «Тайган» скрыл 20 млн рублей от налоговой
Владелец парков «Сказка» и «Тайган» скрыл 20 млн рублей от налоговой

Проверка налоговой службы показала, что только в июле 2019 года Олег Зубков скрыл 20 миллион рублей выручки. Глава Крыма Сергей …


Крымская красавица победила назло США
Крымская красавица победила назло США

В 2018 году Инна  победила на республиканском конкурсе и получила корону и титул Mrs. Crimea-World и должна была представить Крым …


В Крыму ограбили особняк почетного гражданина
В Крыму ограбили особняк почетного гражданина

В ночь на воскресенье в симферопольском микрорайоне Фонтаны был ограблен дом семьи почетного гражданина Красногвардейского района, депутата четырех созывов районного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты