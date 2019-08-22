Владелица уничтоженного обвалом авто подала иск к Севгоссройнадзору

Жительница дома по проспекту Победы №2Б, где в апреле обрушилась автостоянка и подпорная стена, обратилась в суд с иском к управляющей компании, застройщику и Севгосстройнадзору, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда по Севастополю в четверг.

Женщина просит возместить ей стоимость поврежденного автомобиля в размере 827 тысяч рублей, судебные расходы и компенсировать моральный вред – 300 тысяч рублей.

«По мнению истца возведение жилого дома и парковки было произведено с существенными нарушениями градостроительных норм и правил, без учета геологии грунта, оползневой зоны, наличия грунтовых вод, что и привело к обрушению стоянки», – говорится в сообщении.

19 апреля текущего года у дома №2Б на проспекте Победы в Севастополе обрушилась придомовая парковка для автомобилей вместе с частью подпорной стены. В зоне обрушения оказалось шесть автомобилей. Больше всех пострадала машина, перевернувшаяся при падении в кювет. За несколько дней до инцидента на парковке начали появляться трещины. О них сразу же сообщили в управляющую компанию. Однако, по информации местных жителей, сотрудники УК приезжали на осмотр только один раз. Никаких мер предпринято не было.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь