Владельцы нелегальных павильонов на улице Колобова заплатят штраф

По мнению представителей ОНФ, недавно установленные на перекрёстке Столетовского проспекта и улицы Колобова торговые павильоны не только испортили внешний вид общественного пространства, но и нарушили привычные проходы и проезды для местных жителей. Дискуссия о судьбе киосков прошла на заседании Общероссийского народного фронта, в рамках тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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То, что произошло на перекрёстке Столетовского проспекта и улицы Колобова активисты Общероссийского народного фронта иначе как «самоуправством» не называют. Сейчас от полиции и прокуратуры они ждут ответа на вопрос: законно ли здесь появился ряд павильонов. События в районе остановки «улица Колобова» развивались стремительно. После того, как установили объекты торговли, исчез бордюрный камень – его заменили бетонные блоки. К дороге теперь примыкает заездной карман. На каких основаниях его сделали, сейчас тоже выясняют представители ОНФ.

«Люди не смогут повернуть налево, потому что на перекрёстке имеется полоса, выделенная правилами дорожного движения исключительно для движения прямо и направо», – говорит руководитель проекта «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин. – И, если на крайней правой полосе произойдёт дорожно-транспортное происшествие, все остальные будут вынуждены поворачивать налево».

Торговые павильоны не новые – на них сохранились вывески от прежних арендаторов. Но новое место, судя по документам, не самое для них подходящее.

По кадастровой карте земли под этими торговыми объектами предназначены для обслуживания автосервиса. Но что-то уже сейчас даёт понять, что никакого автосервиса здесь не будет. Некоторые арендаторы уже начали заезжать.

Арендатор земли утверждает – за пользование территорией платит больше десяти лет. И вся разрешительная документация у него есть.

«По ОКВЭДу это ведение коммерческой деятельности. Торговли, не важно, чего. Это коммерческая деятельность ведение. Это не капитальное строение. И в данном случае они же и являются ограждением моей территории. Хуже я не сделал. Я сделал только лучше, благоустройство и красиво», – считает арендатор земли Денис Дюкарев.

Но в департаменте городского хозяйства с этим не согласны. Горхоз намерен выставить арендатору участка штраф за порчу имущества.

«Подсыпка строительными отходами на городской территории. То есть ущерб будет подсчитан со стороны Парков и скверов. Территория приведена в непригодное состояние, то есть уничтожена», – говорит и.о. Директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Арендатору земли предлагают либо убрать торговые точки самому, либо доверить это городским службам. При этом в павильонах уже идет торговля.

Но после визита проверяющих нелегальный статус НТО стал для торговцев проблемой.

«Составлен протокол в отношении непосредственно продавца. Штраф будет от 3 до 3.4 тысяч рублей как физическому лицу. При этом сегодня направлено извещение о времени и месте составления протокола юридическому лицу», – сообщает начальник управления контроля главного потребительского рынка и лицензирования Севастополя Даниил Степаненко.

В протоколе арендатору земли также выставлен штраф – от 100 до 450 тысяч рублей. Но его точный размер и судьбу торговых павильонов, скорее всего, определит суд.

Евгения Квашнина, Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь