Владимир Галичий рассказал об отношении к нему в украинской тюрьме

13 сентября 2019     20
Владимир Галичий рассказал об отношении к нему в украинской тюрьме

Он подчеркнул, что статус севастопольца позволял ему чувствовать себя увереннее.

«В принципе к тем, кто политические, а не уголовники, относились достаточно, будем говорить, уважительно. Не было никакого физического воздействия. Тем более все, кто знал, что мы из Крыма, из Севастополя. Именно сам статус города помогал нам чувствовать себя более устойчиво и ставить себя так, что к нам никто не применял никаких радикальных мер», – сообщил бывший депутат Горсовета.

Рассказал он и о том, что стало самым большим испытанием.

«Самое ужасное, что там ситуация с пошатнувшимся здоровьем привела меня к тому, что мне пришлось делать операцию на сердце, на открытом сердце», – поделился Галичий.

Первое, что он сделал, вернувшись в родной город – поехал с семьёй на море, которое не видел 4 года.

«Это был мой первый утренний сегодня шаг, потому что прилетел в 2 часа ночи», – уточнил севастополец.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Студенты и педагоги Севастополя написали IT-диктант
Студенты и педагоги Севастополя написали IT-диктант

Акция проходит второй год по всей стране и приурочена ко Дню программиста. Участники ответили на 32 вопроса. На каждый было …


13 сентября в Севастополе ликвидировали два крупных природных пожара
13 сентября в Севастополе ликвидировали два крупных природных пожара

Один из них произошёл в Балаклаве, второй – в районе шоссе Генерала Моргунова. 13 сентября сотрудники МЧС по городу Севастополю …


Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России
Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России

19:41 Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Гилерме сравнил жизнь в России и Бразилии. @UEFAcom_ru Twitter «Самый главный стереотип: что на …


Воронежская семья на протяжении двух лет издевалась над мальчиком
Воронежская семья на протяжении двух лет издевалась над мальчиком

В городе Лиски (Воронежская область) муж и жена на протяжении двух лет били, прижигали зажигалкой и держали на привязи 7-летнего …


Анастасия Заворотнюк расскажет о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк расскажет о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк, об ухудшении состояния здоровья которой стало известно 13 сентября, сама расскажет об этом в эфире одного из федеральных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты