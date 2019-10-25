Владимир Мединский назвал «местом силы» памятник, который установят в Севастополе

Памятник, посвящённый окончанию Гражданской войны в России, установленный в Севастополе, не только положит начало будущему парку и культурному кластеру, но и станет «местом силы», заявил министр культуры РФ Владимир Мединский после обсуждения концепции художественного решения монумента, сообщают РИА Новости.

«По сути, речь идет не о памятнике – речь идет о создании национального мемориала, наверное, первого в нашей стране, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России, которое будет отмечаться в ноябре будущего года. Конечно, мы думаем сейчас о художественном оформлении этого мемориала, о благоустройстве городской инфраструктуры, потому что город Севастополь очень выиграет от появления такого места силы. И это будет начало большого парка, переходящего в культурный кластер, который сейчас делается под эгидой министерства культуры в Севастополе», – пояснил Мединский.

Министр подчеркнул, что завершить все работы по созданию и установке памятника планируют к ноябрю 2020 года. Напомним, что 20 сентября этого года был заложен камень в основание памятника, который установят на берегу Карантинной бухты.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь