Владимир Мединский пообещал, что в Крыму откроют десятки новых кинотеатров

Министр заявил, что его расстраивает малое количество современных кинозалов на полуострове.
Глава Министерства культуры России Владимир Мединский пообещал, что будет способствовать открытию в Крыму нескольких десятков новых кинотеатров.
«Расстраивает только, что в Крыму мало современных кинотеатров», – приводит ТАСС слова Мединского на Ялтинском кинофестивале.
Он подчеркнул, что минкульт поддержит желание Крыма присоединиться к государственной программе создания кинотеатров в малых городах.
«Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино», – заявил министр.
Кроме того, он выразил надежду на восстановление Ялтинской киностудии.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь