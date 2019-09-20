Владимир Мединский пообещал, что в Крыму откроют десятки новых кинотеатров

Министр заявил, что его расстраивает малое количество современных кинозалов на полуострове.

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский пообещал, что будет способствовать открытию в Крыму нескольких десятков новых кинотеатров.

«Расстраивает только, что в Крыму мало современных кинотеатров», – приводит ТАСС слова Мединского на Ялтинском кинофестивале.

Он подчеркнул, что минкульт поддержит желание Крыма присоединиться к государственной программе создания кинотеатров в малых городах.

«Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино», – заявил министр.

Кроме того, он выразил надежду на восстановление Ялтинской киностудии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь