Владимир Немцев обратился к севастопольцам с несколькими просьбами

25 марта 2020     12
Владимир Немцев обратился к севастопольцам с несколькими просьбами

Сегодня председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев сделал видеообращение к жителям города. Он сообщил, что депутатский корпус будет работать дистанционно и проводить все консультации по телефону и электронной почте. 

“Наша самая главная задача – не допустить распространения вируса. Просьба ко всем севастопольцам – соблюдать рекомендации Минздрава и правительства, связанные с коронавирусом, и тогда мы преодолеем все трудности”, – говорит Владимир Немцев. 

Тех горожан, которые недавно вернулись или еще только будут возвращаться домой из зарубежных стран, он попросил не прятаться и не бояться, а позвонить на горячую линию, сообщить о себе и уйти в режим самоизоляции.

Телефоны горячей линии: 8 8692 41 77 07 и 8 978 919 11 23.

Если нет друзей и родственников, которые могут купить лекарства и продукты для тех, кто находится на карантине, им помогут волонтеры. 

“Мы – севастопольцы. Мы справимся и с этими трудностями! – уверен Владимир Немцев. – Мы уже не раз демонстрировали свою способность поддерживать друг друга, справимся и сейчас! Время испытаний – это не время паниковать, не время наживаться на чужой беде, это время для сплочения и проявления лучших человеческих качеств!”

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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