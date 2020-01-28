Владимир Немцев рассказал об отношении к персональным санкциям Евросоюза

Председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев прокомментировал своё появление в санкционном списке Евросоюза.

Спикер отметил, что санкции не окажут влияния на его жизнь, поскольку выезжать за границу не планировал и привык отдыхать на Родине. В России есть очень много красивых мест для отдыха, утверждает он.

«Сотрудничество с коллегами из других стран будет продолжаться и развиваться. Опыт показал, что, несмотря ни на какие санкции, к нам приезжают иностранные делегации, в том числе и из Евросоюза», – подчеркнул Владимир Немцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь