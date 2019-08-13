Владимир Путин встретился со строителями трассы «Таврида»

13 августа 2019     21
Владимир Путин встретился со строителями трассы «Таврида»

Сегодня президент России снова приехал на полуостров: он встретился с руководителями компании-подрядчика АО “ВАД”, которая ведет строительство одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны – федеральной трассы «Таврида».

Накануне на встрече с Сергеем Аксеновым, главой Республики Крым, Владимир Путин спрашивал, как обстоят дела со строительством дороги, а сегодня решил задать этот вопрос уже самим строителям: генеральному директору Валерию Абрамову и его первому заместителю Виктору Перевалову. Президент спрашивал, откуда приехали специалисты на строительство трассы, много ли среди них крымчан, а также сколько получают работники. Ему ответили, что средняя заработная плата сотрудников АО “ВАД” в республике составляет 70 тыс. рублей и половина из них была нанята в Крыму. 

В следующем году трасса должна быть полностью открыта, напомнил Путин и сообщил, что несколько дней назад он пролетел практически над всей трассой и остался доволен увиденным. Подрядчики в свою очередь пообещали, что первый капитальный ремонт дорожного полотна пройдет не раньше, чем через 25 лет. 


Источник: Вести.Севастополь

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