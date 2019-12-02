Владимир Путин высоко оценил боевой потенциал российского ВМФ

«На высоком уровне проведено учение «Океанский щит-2019», к которому впервые привлекалась морская авиация всех четырёх флотов», – добавил президент.

По словам главы государства, борьба с террористами в Сирии наглядно продемонстрировала слаженность частей и соединений флота, а также профессионализм всех участников операции.

На совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса в Сочи, посвящённом развитию Вооружённых Сил, президент России Владимир Путин отметил высокий боевой потенциал Военно-Морского флота.

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Владимир Путин высоко оценил боевой потенциал российского ВМФ На совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса в Сочи, посвящённом развитию Вооружённых Сил, президент России Владимир Путин отметил высокий …



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