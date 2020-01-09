Владимир Путин наблюдал за пусками ракет «Калибр» и «Кинжал» в Чёрном море

9 января 2020     18
Владимир Путин наблюдал за пусками ракет «Калибр» и «Кинжал» в Чёрном море

Верховный Главнокомандующий с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов c выполнением стрельб ракетами «Калибр» и «Кинжал».

От Черноморского флота участие принимали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», МРК и ракетные катера, большие десантные, малые противолодочные и патрульные корабли, подводная лодка «Колпино» и морские тральщики. От Северного – ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе учений пара МиГ-31К выполнила стрельбы гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а экипажи «Адмирала Григоровича», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и «Колпино» – пуски ракет «Калибр». Береговой ракетный комплекс Черноморского флота «Утёс» поразил цели, имитирующим корабли противника.

Также в практических взаимодействиях приняли участие истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и стратегические бомбардировщики Ту-95.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Абхазии оппозиция штурмует администрацию президента (ВИДЕО)
В Абхазии оппозиция штурмует администрацию президента (ВИДЕО)

В Сухуме в эти минуты сотни протестующих штурмуют здание Администрации президента Абхазии. Толпа уже снесла парадные двери в здании на набережной …


Владимир Путин поблагодарил военных моряков за проведенные учения в Черном море
Владимир Путин поблагодарил военных моряков за проведенные учения в Черном море

  Владимир Путин поблагодарил моряков за проведенные учения в Черном море и поздравил их с Новым годом. Об этом сообщил …


Севастопольский рейд открыт
Севастопольский рейд открыт

Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту восстановлено. Рейд перекрывался с 9 января с 07:00 Черноморским флотом. В Чёрном море …


Воспитанникам социального приюта передадут подарки, собранные севастопольцами
Воспитанникам социального приюта передадут подарки, собранные севастопольцами

В 11:00 10 января в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» состоится передача подарков. Собраны подарки были в рамках …


Клуб из Нидерландов хочет арендовать Кокорина вместо Смолова
Клуб из Нидерландов хочет арендовать Кокорина вместо Смолова

Главный тренер нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» Дик Адвокат заинтересован в переходе в его команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Спорт-Экспресс». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты