Владимир Путин наблюдал за пусками ракет «Калибр» и «Кинжал» в Чёрном море

Верховный Главнокомандующий с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов c выполнением стрельб ракетами «Калибр» и «Кинжал».

От Черноморского флота участие принимали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», МРК и ракетные катера, большие десантные, малые противолодочные и патрульные корабли, подводная лодка «Колпино» и морские тральщики. От Северного – ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе учений пара МиГ-31К выполнила стрельбы гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а экипажи «Адмирала Григоровича», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и «Колпино» – пуски ракет «Калибр». Береговой ракетный комплекс Черноморского флота «Утёс» поразил цели, имитирующим корабли противника.

Также в практических взаимодействиях приняли участие истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и стратегические бомбардировщики Ту-95.

Источник: Вести.Севастополь