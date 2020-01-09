Владимир Путин на совещании в Севастополе обозначил перспективы развития флота

Для сокращения сроков и стоимости создания военно-морской техники будет активно использоваться 3D-моделирование, блочный принцип строительства, унификация вооружений и оборудования.

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В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова 9 января Владимир Путин провёл совещание с руководством Министерства обороны и командным составом ВМФ, посвящённое развитию российского флота, сообщает сайт kremlin.ru.

«В XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», – заявил Верховный главнокомандующий.

Он подчеркнул, что сокращение сроков и стоимости производства военно-морской техники возможно только при использовании передовых технологий во всей технологической цепочке.

«Принципиальным вопросом <…> является унификация вооружения и оборудования Военно-Морского Флота», – отметил президент России.

По его словам, в настоящее время завершается разработка программ развития систем вооружения ВМФ по общему стандарту с поэтапным переходом на модульную архитектуру.

Источник: Вести.Севастополь