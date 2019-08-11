Владимир Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Херсонесе

11 августа 2019     19
Владимир Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Херсонесе

Президент России Владимир Путин в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” посмотрел спектакль “Грифон”. Также в числе зрителей были вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. 

Постановка по мотивам пьесы митрополита Тихона – это масштабный театральный перформанс, соединивший в себе современные спецэффекты и высокотехнологичную сценографию с архитектурой античного Херсонеса.

После спектакля Владимир Путин пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

Источник: Вести.Севастополь

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