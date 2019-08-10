Владимир Путин приветствовал участников байк-шоу в Севастополе. Видео

Сегодня вечером Президент России Владимир Путин стал почетным гостем юбилейного 10-го байк-шоу мотоклуба “Ночные волки” “Тень Вавилона”. Всю ночь оно будет идти на горе Гасфорта.

Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле “Урал”. За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов. Они подъехали прямо к сцене, с которой глава государства поприветствовал собравшихся.

«Это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей мотоциклов, и всех, кто всем сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека», – сказал Владимир Путин.

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Источник: Вести.Севастополь