Владимир Путин 18-19 марта посетит Крым

Президент России 18-19 марта приедет на полуостров с рабочим визитом.
Глава государства встретится представителями общественности Крыма и Севастополя, главой Республики Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также наградит строителей Крымского моста, сообщает ТАСС.
Владимир Путин ранее присвоил Аркадию Ротенбергу звание «Героя труда», а Валерию Абрамову, руководителю компании «ВАД», занимающейся строительством трассы «Таврида», звание «Заслуженный работник транспорта».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь