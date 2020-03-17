Владимир Путин 18-19 марта посетит Крым

Глава государства встретится представителями общественности Крыма и Севастополя, главой Республики Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также наградит строителей Крымского моста, сообщает ТАСС .

Президент России 18-19 марта приедет на полуостров с рабочим визитом.

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