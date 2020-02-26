Владимир Самсонов: «Я возвращаюсь в Севастополь как часть культуры России»

В студии Вести ФМ – оперный певец, артист оперетты, эстрадный исполнитель русских романсов и песен, заслуженный артист России Владимир Самсонов. Юность и молодые годы артист провёл в Севастополе.

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По его словам, теперь он приезжает в город-герой по зову сердца. Выступает на День ВМФ, 9 мая и 23 февраля, выходит на сцену во время Синопских концертов.

«Я стал в Севастополе бывать намного чаще. Я вспоминаю года, так называемой, оккупации 23-летней. Вот это было действительно очень обидно, потому что я понимал, что я не только в Севастополе, но и единственный человек в Крыму, который является оперным певцом, который дошёл до такого театра, как Мариинский и других театров Европы и Америки, где я пел. А в Севастополе меня не знают, не приглашают и знать не хотят. Я – воспитанник Севастополя, и оказался здесь не востребован», – вспоминает артист.

Владимир Самсонов служил в лучших театрах России: Мариинском, театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге, Большом театре и других. Выступал на лучших оперных сценах мира, вместе с выдающимися артистами и оперными дивами.

«Теперь, я, как часть культуры России, возвращаюсь в Севастополь. Я с удовольствием буду делиться всем тем, чем делилась со мной профессура Ленинградской консерватории, чем делились со мной мэтры Мариинского театра, театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга. И я думаю, что я могу сделать очень много для ренессанса культуры в нашем городе», – подчеркнул гость.

Владимир Самсонов поделился воспоминаниями о своей музыкальной семье, и об отце, благодаря которому он выбрал профессию, рассказал об особенностях музыкальных жанров: оперы, оперетты, русского романса и эстрады. Певец уверен, голос ему дан, чтобы нести людям добро и любовь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь