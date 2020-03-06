Власти Евпатории заключили соглашения о сотрудничестве с тремя городами Сицилии

Во время визита итальянской делегации в Крым власти Евпатории заключили несколько соглашений о сотрудничестве с руководством трёх муниципалитетов Сицилии.

Об этом сообщил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Соглашения подписаны в сфере ЖКХ, культуры и туризма. Кроме этого, между государствами запланирована разработка программы по обмену студентами и школьниками.

В состав делегации вошли мэр города Санта-Тереза-ди-Рива, глава муниципалитета Фондачелли, вице-мэр муниципалитета Кастельмола и менеджеры двух сицилийских муниципалитетов по европейским проектам, сообщает РИА «Новости Крым».

«Глава администрации Евпатории Олеся Харитоненко и представители трёх муниципалитетов Сицилии подписали договоры о сотрудничестве и партнёрстве», – говорит Юрий Гемпель.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь